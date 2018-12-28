Пятница, 28 Декабря 2018 года
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В 2019 году на Украине налоговая проверит почти 5 тысяч предприятий

Экономика

Из них основными станут металлургические, фармацевтические предприятия, а также торгующие топливом и бытовыми приборами

Киев, 28 декабря 2018, 19:05 — REGNUM  Почти пять тысяч субъектов хозяйствования намерена проверить государственная фискальная службы (ГФС) Украины в 2019 году, сообщает 28 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, в основном будут проверяться предприятия, работающие в металлургической, фармацевтической отраслях, в сфере торговли бытовыми приборами торговли топливом в розницу. Предприятий, работающих в этих отраслях, будет проверено 372, общий объем их задекларированных доходов в 2017 году — 381,2 млрд гривен ($13,88), что составляет треть от объема задекларированных доходов всех фирм, которые будут проверяться налоговой.

Напомним, ГФС Украины будет реформирована в 2019 году: вместо единой службы будут созданы налоговая и таможенная службы отдельно. Это будет сделано по рекомендации МВФ, поскольку без этого фонд не выделит Украине очередной транш.

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