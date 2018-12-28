Фондовый рынок США продолжил «рождественское ралли»

Нью-Йорк, США, , 18:12 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает «рождественское ралли» — третий день роста после празднования Рождества, 28 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 74,79 пункта (0,32%), до 23 213,61 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,94 пункта (0,40%), до 2498,77 пункта, индекс Nasdaq вырос на 37,29 пункта (0,57%), до 6616,79 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря, накануне Рождества, американский фондовый рынок закончил торги с очередными «антирекордами», однако за несколько дней после праздника продемонстрировал неплохой рост и «отыграл» часть месячных убытков.

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