Путин одобрил протокол о беспошлинных поставках нефти и бензина в Киргизию

Москва, , 18:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-киргизскому межправительственному соглашению о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Отметим, что российская сторона настояла на сохранении в 2019 году того же объема поставок, что и в 2018 году: бензина — 460 тысяч тонн, дизельного топлива — 485 тысяч тонн, авиатоплива — 100 тысяч тонн, сырой нефти — 50 тысяч тонн.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем около 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в нефтепродуктах на 90% покрываются за счет поставок из России и соседнего Казахстана. Остальные 10% обеспечиваются за счет производства ГСМ на местных нефтеперерабатывающих заводах.