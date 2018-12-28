Moody’s поднял рейтинг двух российских банков на Украине

Киев, , 18:47 — REGNUM Рейтинг семи украинских банков повысило международное рейтинговое агентство Moody’s, сообщает 28 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг был повышен у трех из четырех государственных банков: «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и «Приватбанка», у банков «Пивденный» и «Райффайзен Банк Аваль», у «Проминвеста», которые принадлежит российскому «Внешэкономбанку», а также у украинского филиала российского «Сбербанка».

Одна из причин повышения рейтингов — повышение суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1, а также изменение прогноза с позитивного на стабильный.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что в реструктуризации нуждаются все украинские государственные банки.