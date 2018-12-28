СГК завершает ремонтную кампанию на электростанциях в Кемеровской области

Кемерово, , 14:02 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) заканчивает на кузбасских электростанциях выполнение ремонтной программы 2018 года стоимостью более 3 миллиардов рублей. Её главной задачей стало обеспечение высокого уровня надёжности и эффективной работы генерирующих предприятий холдинга, сообщили в пресс-службе компании.

Реализация программы капитальных и текущих ремонтов оборудования на электростанциях Сибирской генерирующей компании в Кемеровской области в 2018 году подходит к финалу. До конца декабря СГК завершит последние, запланированные на год ремонты основного оборудования: текущий ремонт котлоагрегата № 10 на Ново-Кемеровской ТЭЦ и капитальный ремонт котлоагрегата № 7 на Томь-Усинской ГРЭС. Таким образом, итогом 2018 года станет ремонт 55 котлов на электростанциях Сибирской генерирующей компании в Кузбассе.

Также в рамках ремонтной кампании на генерирующих предприятиях холдинга в Кемеровской области в уходящем году в соответствии с планом были отремонтированы 43 турбины и 43 генератора, заменено 1087 тонн поверхностей нагрева котлоагрегатов. Примером наиболее крупных и стратегически важных проектов ремонтной программы, которые были успешно выполнены в 2018 году, служит заводской восстановительный ремонт двух роторов турбоагрегата № 12 на Кемеровской ГРЭС и одного ротора турбоагрегата № 14 на Ново-Кемеровской ТЭЦ. Они ежегодно в осенне-зимний период несут большую нагрузку. Проведение ремонтно-восстановительных работ на площадке завода-изготовителя этих агрегатов позволило повысить надёжность оборудования и продлить разрешенный срок его эксплуатации.

В число ключевых пунктов ремонтной программы 2018 года СГК в Кузбассе входит и проект по замене оборудования электрофильтров на Кемеровской ГРЭС. В этом году энергетики провели ремонт и замену электрофильтров котлоагрегатов № 12 и № 13, что обеспечило проектную эффективность улавливания золы после сжигания угля на уровне 98−99%.

Таким образом, ремонтная программа Сибирской генерирующей компании в 2018 году на генерирующих предприятиях в Кемеровской области была нацелена на решение задач по снижению рисков выхода из строя оборудования и повышению экологической эффективности производства. Всё это — необходимые слагаемые надёжного и бесперебойного снабжения потребителей СГК электрической энергией и теплом.