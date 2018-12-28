В Чувашии опять увеличивают фонд оплаты труда для администрации главы

Чебоксары, , 16:56 — REGNUM В Чувашии увеличиваются расходы на оплату труда работников государственных органов республики. Дополнительно будет потрачено более 16,4 млн рублей. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Напомним, что месяц назад на эти цели допрасходы превысили 21 млн рублей.

Постановлением правительства от 27 декабря расходы на фонд оплаты труда «работников государственных органов Чувашии, других организаций, аппаратов мировых судей» дополнительно увеличены на 16,446 млн рублей. Больше всего средств потратят на увеличение фонда оплаты труда минюста (2,23 млн рублей), администрации главы (2,208 млн рублей), минфина (1,733 млн рублей) и госсовета Чувашии (1,03 млн рублей). Остальные министерства и ведомства дополнительно получат менее 1 млн рублей.

Отметим, что с момента последнего увеличения расходов на фонд оплаты труда чиновников прошло чуть более месяца. 23 ноября постановлением кабинета министров Чувашии на аналогичные цели дополнительно было выделено почти 21 млн рублей. Из них максимальная сумма направлена администрации главы республики — более 4 млн рублей. Таким образом, за последний месяц на увеличение фонда оплаты труда работников администрация главы Чувашии дополнительно выделено почти 6,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей. Это чуть меньше, чем годовые бюджетные расходы на развитие спорта (1,02 млрд рублей) и культуры (1,2 млрд рублей).

Читайте также: На содержание чиновников Чувашия тратит почти миллиард