В Ярославской области тарифы ЖКХ изменятся дважды в 2019 году

Ярославль, , 16:25 — REGNUM Плата за жилищно-коммунальные услуги в Ярославской области в 2019 году вырастет дважды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. для населения в следующем году изменится дважды. С 1 января тарифы вырастут на 1,7 процента в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость.

Плановое повышение произойдёт с 1 июля. Во втором полугодии подорожают электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газ, услуга по обращению с ТКО.

Электроэнергия подорожает на 2 процента, для городского населения 1 киловатт-час будет стоить 3,69 рубля, для сельских жителей — 2,58 рубля. Сохранится понижающий коэффициент 0,7 для садоводческих товариществ. Рост тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение не превысит 4 процента, рост тарифов на газ составит 1,4 процента.

Двухэтапное изменение тарифов сделает рост платежей плавным, — сказал и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Олег Вараксин. — При этом увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может быть и выше, и ниже установленных значений предельных индексов.

Как говорят в правительстве области, предельный рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит уровень в 4 процента.

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