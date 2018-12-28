Власти Италии обещают не увеличивать НДС

Рим, , 16:16 — REGNUM Правительство Италии не намерено повышать НДС не только в 2019 году, как это уже запланировано в проекте бюджета, но также и в 2020—2021 годах, заявил на пресс-конференции в Риме в пятницу, 28 декабря, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Affari Italiani.

Повысить НДС планировало предыдущее правительство, нынешний кабинет министров в соответствие с предвыборными обещаниями сформировавших коалицию партий это повышение отменил.

По словам Конте, на первом этапе затраты на отмену повышения НДС составили 12,5 млрд евро.

Читайте также: Сальвини и Ди Майо подтвердили намерение выполнить предвыборные обещания