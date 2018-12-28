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Фонд гарантирования строительства в Казахстане выделил за год $148 млн

Экономика

Охват рынка долевого строительства составил 13,9%

Фонд гарантирования строительства в Казахстане выделил за год $148 млн
Boztay_Akimkhan
Стройка

Астана, 28 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  По итогам 2018 года казахстанский Фонд гарантирования жилищного строительства выдал в качестве гарантий 56,4 млрд тенге ($148 млн) в Астане, Алма-Ате, Чимкенте и Уральске, заявил глава фонда Данияр Жумашов, сообщает 28 декабря издание Zakon.kz.

Охват рынка долевого строительства составил 13,9%. Фонд выдал гарантии на строительство квартир для 4200 жителей Казахстана. Жумашов отметил, что фонд гарантирует дольщикам окончание строительства в случае, если застройщик не в состоянии будет сам справиться со строительством.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» планирует выделить в 2019 году гранты на сумму 50 млрд тенге ($131,5 млн). Работа ведется по 40 направлениям.

Читайте ранее в этом сюжете: На развитие долевого строительства в Казахстане выделят более $130 млн

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Проблемы долевого строительства жилья
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