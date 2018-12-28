На развитие долевого строительства в Казахстане выделят более $130 млн

Астана, , 15:34 — REGNUM В 2019 году казахстанский Фонд гарантирования жилищного строительства планирует предоставить гранты по различным проектам на сумму 50 млрд тенге ($131,5 млн), заявил председатель правления фонда Данияр Шумашов, сообщает 28 декабря агентство «Казинформ».

Глава фонда отметил, что в настоящее время в рамках 40 проектов ведутся переговоры с застройщиками во всех регионах республики. Шумашов добавил, что в 2018 году был запущен новый проект, в рамках которого дольщикам выдаются гарантии на приобретение квартир в строящемся объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в жилищное строительство в Казахстане увеличился на 24,6%, до 1,022 трлн тенге ($2,74 млрд по курсу на 27 декабря).

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