В Астане подвели итоги года в сфере экономики

Астана, , 15:16 — REGNUM По итогам 2018 года объем валового регионального продукта в Астане составит 6 трлн тенге ($15,85 млрд), заявил аким (глава) города Бахыт Султанов на встрече с депутатами маслихата (представительный орган), сообщили 28 декабря в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

Промышленные предприятия города выпустили продукцию и оказали услуги на сумму более 544 млрд тенге ($1,44 млн), что в 9,6% больше, чем в 2017 году. По словам Султанова, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 12,6%, объем грузоперевозок — на 9%.

Аким добавил, что налоговые поступления в государственный бюджет выросли на 13,9%, до 981,9 млрд тенге ($2,59 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Евразийский банк развития (ЕАБР) сделал прогноз экономического развития Казахстана. По данным банка, в 2018 году ВВП страны вырастет на 3,8%, в 2019 году — на 3,3%.

Читайте также: ЕАБР понизил прогноз роста экономики Казахстана в 2019 году