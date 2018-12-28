В 2018 году в Костромской области появилось 700 новых компаний

Кострома, , 15:05 — REGNUM В 2018 году в Костромской области зарегистрировано 3 тысячи субъектов предпринимательства, из них около 700 — новые юридические лица, сообщает областное телевидение «Русь».

Областная налоговая служба отмечает, что в сравнении с прошлым годом в 2018 году налоговые поступления от костромских предпринимателей в федеральный бюджет увеличились на 18%, в областной — на 9%. Компании, которые не ведут свою деятельность — в основном фирмы-однодневки — исключаются из реестра, их ликвидируют совместно с правоохранительными органами.

«95% из числа ликвидированных организаций никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, отчетность не представляли, либо представляли ее нулевую и ни копейки в бюджет не платили. Они вообще не работали, либо какая-то доля из них — небольшая доля, работала незаконно», — сообщил руководитель управления федеральной налоговой службы по Костромской области Алексей Афанасьев.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Костромской области работают 25 тысяч 200 предпринимателей. Они обеспечивают работой около 107 тысяч человек и формируют до 30% валового регионального продукта».

«Количество предпринимателей, по данным единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, остается прежним. Внутри происходят различные бизнес-процессы: кто-то создается вновь, кто-то снимается с учета», — утверждает директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

В рамках господдержки малого и среднего бизнеса Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» было было направлено 77,1 миллионов рублей: из них 12,3 миллионов рублей из областного бюджета, 64,8 — из федерального. В том числе, 10,6 миллионов рублей направлены на поддержку предпринимательства: в городе Галич — 5,4 миллионов рублей, Мантурово — 5,2.

В 2017 году предприниматели региона заплатили налогов на сумму 2 миллиарда рублей, это на 6,5% больше чем в 2016 году.

«У нас есть неработающие субъекты предпринимательства, номинальный бизнес. Именно от них мы чистим реестр. Работающий бизнес, судя по темпам поступлений, чувствует себя достаточно неплохо. В целом рост налоговых поступлений значительно больше, по итогам 2017 года он составил порядка 13%, а за пять лет налоговые поступления в бюджет Костромской области выросли на 40%», — отметил Алексей Афанасьев.