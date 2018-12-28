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Тариф на вывоз мусора в Ярославской области вырастет на треть

Экономика

Заметный рост произойдет с июля

Тариф на вывоз мусора в Ярославской области вырастет на треть
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Контейнерная площадка

Ярославль, 28 декабря 2018, 14:42 — REGNUM  С 1 июля 2019 года в Ярославской области стоимость вывоза мусора вырастет на 32% по сравнению с уровнем 2018 года. Региональные власти опубликовали новые тарифы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Со второго полугодия в многоквартирных домах домах с 1 человека в месяц будут брать 97 рублей 84 копейки (73,94 руб сейчас), в частных жилых домах — 110 рублей 89 копеек (сейчас 83,8 руб).

Также тариф вырастет и с 1 января, но незначительно — в связи с увеличением НДС. Для для многоквартирных домов вывоз мусора будет стоить 75,20 руб., для частного сектора — 85,22 рублей.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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