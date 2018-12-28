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Фонд «Самрук-Казына» исключен из единых правил госзакупок в Казахстане

Экономика

Правила закупок фонда «Самрук-Казына» будут утверждаться советом директоров

Фонд «Самрук-Казына» исключен из единых правил госзакупок в Казахстане
Иллюстрация: Sk.kz
Фонд «Самрук-Казына»

Астана, 28 декабря 2018, 14:41 — REGNUM  Единые правила закупок субъектов квазигосударственного сектора экономики Казахстана не будут распространяться на фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», заявил 28 декабря директор департамента законодательства государственных закупок министерства финансов республики Сабит Ахметов, сообщает агентство «КазТАГ».

Директор департамента представил нововведения в закупках квазигоссектора, которые приняты в рамках нового закона. По словам Ахметова, закон устанавливает ответственность работников сектора за нарушение правил закупок и переводит все закупки сектора в электронный формат.

Правила закупок фонда «Самрук-Казына» будут утверждаться решением совета директоров фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января заместитель министра финансов Казахстана Руслан Бекетаев заявил, что фонд «Самрук-Казына» исключен из общих правил закупок для квазигосударственных компаний для сохранения инвестиционного климата. По мнению чиновника, общие правила могут помешать приватизации компаний фонда.

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Экономика Казахстана
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