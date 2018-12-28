В Калужской области снизились оптовые цены на бензин

Калуга, , 14:26 — REGNUM В Калужской области на рынке нефтепродуктов с 20 по 27 декабря снизились оптовые цены на бензин — на 3,3%, а на дизельное топливо — остались на прежнем уровне. Розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

По данным ведомства, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает первое место по бензину автомобильному (41,3 руб./л) и первое место по дизельному топливу (43,37 руб./л).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области подвели итоги конкурса на звание «Лучшая автозаправочная станция. В 2018 году на участие в конкурсе подали заявки 24 АЗС. Среди них: ПАО «Калуганефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «Подольская нефтяная компания», ИП Костяев А.М. и ряд других. Конкурсной комиссией были определены победители, которые будут награждены почетными грамотами министерства конкурентной политики области за высокое качество предоставляемых сервисных услуг и добросовестное выполнение нормативных требований, предъявляемых к эксплуатации АЗС. Остальным номинантам, набравшим меньшее количество баллов, но получившим положительные отзывы комиссии, будут вручены благодарственные письма профильного министерства за участие в конкурсе.

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