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«Энергомаш» поставил в 2018 году рекордное количество ракетных двигателей

Экономика

Большая часть двигателей была отгружена в США

Москва, 28 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Научно-производственное объединение «Энергомаш» поставило 18 жидкостных ракетных двигателей заказчикам из России и зарубежья, что стало рекордом уходящего года, сообщает 28 декабря пресс-служба предприятия.

Отмечается, что больше половины двигателей — 11 штук типа РД180 — была поставлена американской компании United Launch Alliance (ULA), которая использует их комплектации ракет-носителей семейства Atlas.

Другая американская компания Orbital ATK приобрела у НПО Энергомаш пять двигателей РД181 для ракет-носителей семейства Antares, которые обеспечивают доставку грузов на Международную космическую станцию.

Также ракетные двигатели предприятия поставлялись для российской ракеты-носителя «Ангара». Отмечается, что по итогам года предприятие вновь получило самые высокие оценки специалистов, подтвердило репутацию разработчика производителя самых мощных и надежных в мире ракетных двигателей.

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