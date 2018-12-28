В 2019 году костромичи получат бесплатную медпомощь на 9 млрд рублей

Кострома, , 14:18 — REGNUM На бесплатную медицинскую помощь жителям Костромской области в 2019 году будет потрачено 9 миллиардов 178 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. В регионе утверждена соответствующая программа государственных гарантий.

Деньги на данные цели направят из регионального бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. В рамках программы костромичи могут получить бесплатные медицинские услуги:

первичная медико-санитарная помощь,

специализированная помощь (в том числе, высокотехнологичная),

скорая медицинская помощь,

паллиативная медицинская помощь в учреждениях здравоохранения.

Также в программой утверждены условия оказания гражданам медицинской помощи и перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной, а также скорой и неотложной медицинской помощи.

ИА REGNUM напоминает, что финансирование бесплатной медицинской помощи в Костромской области в текущем году составило 8 миллиардов 587,5 миллионов рублей. Это свыше 13 тысяч рублей на каждого человека.

«Всего средства областного бюджета на обеспечение программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи составят почти 1,5 млрд рублей, средства обязательного медицинского страхования — более 7 млрд рублей», — отмечают в пресс-службе.