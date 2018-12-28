В 2018 году инвесторы вывели из Казахстана $17 млрд

Астана, , 14:02 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года инвесторы вывели из Казахстана $17 млрд, заявил 28 декабря председатель Национального банка республики Данияр Акишев в интервью изданию «Деловой Казахстан».

По его словам, отток денег связан с ростом дивидендов и прямых выплат иностранным инвесторам в сырьевом секторе. Объем оттока сопоставим с профицитом торгового баланса, который за девять месяцев составил $20 млрд.

Акишев добавил, что в Казахстане растет денежный приток от экспорта нефти, но вместе с тем растут и дивиденды иностранным инвесторам, так как в нефтяном секторе много операторов — нерезидентов Казахстана.

Напомним, 2 июля 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Документ направлен на усиление противодействия выводу денег из страны.

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