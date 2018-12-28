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В Казахстане вырастет пороговая сумма госзакупок у единственного поставщика

Экономика

Предельная сумма госзакупок вырастет до $1321

Астана, 28 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Процедуры по малозначительным государственным закупкам в Казахстане будут упрощены за счет пятикратного увеличения пороговой суммы закупок у единственного поставщика, заявил директор департамента законодательства государственных закупок министерства финансов республики Сабит Ахметов, сообщает 28 декабря агентство «КазТАГ».

По словам чиновника, с 2019 года максимальная сумма закупок из одного источника возрастет со 100 минимальных расчетных показателей (МРП) до 500 МРП (с $635 до $1321).

Ахметов добавил, что новая норма коснётся заказчиков с небольшими бюджетами. Для сельских акиматов (администраций) пороговая сумма закупок увеличится до 3 тыс. МРП ($17 982).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который вносит поправки в законодательство республики по вопросам государственных закупок и закупок в квазигосударственном секторе.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал поправки по вопросам государственных закупок

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Государственные закупки
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