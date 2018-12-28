В Киргизии появилась туристическая милиция

Бишкек, , 13:36 — REGNUM В столице Киргизии сегодня, 28 декабря, состоялась презентация нового подразделения министерства внутренних дел — туристической милиции. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

В МВД подчеркивают, что туризм для Киргизии является одной из основных отраслей экономики. А потому работа туристической милиции, согласно задумке киргизстанских властей, должна будет улучшить туристический имидж и поднять привлекательность страны.

Основными задачами нового подразделения, учрежденного в августе 2018 года, являются обеспечение безопасности иностранных граждан, а также консультирование туристов по всем вопросам, связанным с безопасностью, законодательством и ориентированием на местности.

Отмечается, что все сотрудники туристической милиции имеют высшее образование и на должном уровне владеют иностранными языками — преимущественно английским, а также итальянским, французским и турецким.

«Туристическая милиция будет служить весомым аргументом в оценке надежности туристического направления. Это подразделение, как служба «скорой помощи» в медицине, будет помогать иностранцам решить проблемы на территории чужой для них страны», — подытожили в милицейском ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года Всемирная туристическая организация включила Киргизию в ТОП-10 стран, в которых в ближайшее время может произойти «туристический бум».

Отметим, что ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пожаловался на невысокую, по сравнению с соседними странами, посещаемость республики иностранными туристами. При этом глава правительства посетовал на то, что «местное население не готово на должном уровне встречать туристов и нередко имеет разногласия с туристическими базами и пансионатами».

Высокопоставленный чиновник назвал и другие причины, негативно влияющие туристическую привлекательность Киргизии: антисанитарные условия в придорожных кафе, высокие цены на отдых в пансионатах и на горнолыжных курортах, отсутствие профессиональных гидов и спасателей .