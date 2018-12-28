Мэрия Ярославля готовится продать «Ярославльлифт»

Ярославль, , 13:33 — REGNUM Акции АО «Ярославльлифт», принадлежащие мэрии Ярославля, могут быть выставлены на продажу. Предприятие уже заказало рыночную оценку их стоимости. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цель оценки — для принятия управленческих решений. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к органам городской власти, мэрия планирует продать «Ярославльлифт» для сокращения дефицита бюджета. В план приватизации на 2019 год продажа предприятия пока не включена. Именно для этого и нужна рыночная оценка стоимости акций.

Мэрия Ярославля уже предпринимало попытку продать «Ярославльлифт» в 2013 году. Его хотели продать вместе с «Яргортеплоэнерго». Тогда на этом настаивал мэр Евгений Урлашов, однако депутаты муниципалитета заблокировали это решение.

В настоящий момент оборот предприятия — около 200 млн рублей в год.

По мнению источника ИА REGNUM, мэрия может принять решение о продаже 51% акций, сохранив частичный контроль над компанией, занимающейся обслуживанием лифтов в городе. Ожидается, что могут быть проданы и некоторые другие активы мэрии.

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