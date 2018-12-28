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В Таджикистане неисправна четверть всей сельхозтехники

Экономика

Работу отрасли, занимающей первое место в структуре ВВП, до сих пор обеспечивает уже давно отслужившее положенный срок советское наследие

Душанбе, 28 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  В распоряжении таджикских фермерских и общественных хозяйств находится 26 969 тракторов всех марок, но около 7 тысяч единиц из них находятся в неисправном состоянии, пишет «Авеста». В стране, где доля сельского хозяйства — самая крупная в структуре ВВП, более, чем четвертая часть техники не работает.

Специалисты отмечают, что до сих пор эксплуатируется техника, приобретенная еще во времена СССР, но она уже давно устарела. В целом стране необходимо обновить сельскохозяйственный парк страны, так как «большая часть технических средств используется второй, а то и третий срок эксплуатации».

Отмечается, что за последние 6 лет парк сельхозтехники Таджикистана пополнился порядка 10 тыс. единиц техники и оборудования. Как правило, речь идет о поставках из Белоруссии.

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Экономика Таджикистана
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