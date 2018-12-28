Строящуюся Загорскую ГАЭС-2 выровняют нагнетанием составов под фундамент

п.г.т. Богородское, Московская область, , 13:23 — REGNUM Предложение правления РусГидро выровнять здание строящейся Загорской ГАЭС-2 путём нагнетания специальных затвердевающих составов под фундаментную плиту поддержал совет директоров, сообщает 28 декабря пресс-служба предприятия.

Стоимость проекта выравнивания здания Загорской ГАЭС-2 оценивается в 3,15 млрд рублей. Необходимая документация разработана входящим в группу РусГидро институтом «Гидропроект». Отмечается, что углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии проводились с учётом сложности и уникальности проекта.

В компании напомнили, что строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт ведётся в Московской области, недалеко от действующей Загорской ГАЭС. Осенью 2013 года на объекте произошла непроектная осадка здания. Проведенные обследования показали отсутствие повреждений объекта, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке.

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