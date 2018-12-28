В Казахстане назвали главный финансовый тренд 2018 года

Астана, , 13:18 — REGNUM Стремительный рост безналичных платежей в Казахстане является основным финансовым трендом 2018 года, заявил председатель Национального банка республики Данияр Акишев, сообщает 28 декабря агентство «КазТАГ».

Глава Нацбанка напомнил, что по итогам десяти месяцев 2018 года объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем в два раза, до 4,9 трлн тенге ($13 млрд). За год количество пользователей мобильного банкинга увеличилось на 50%, до 12,1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Национальный банк Казахстана планирует запустить в эксплуатацию межбанковскую систему мгновенных платежей, которая позволит выполнять переводы между клиентами различных банков с помощью мобильных телефонов.

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