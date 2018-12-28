У Счетной палаты возникли претензии к Росалкогольрегулированию

Москва, , 12:59 — REGNUM Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно контролирует производство и оборот этилового спирта и содержащей его продукции. Такой вывод сделали в Счетной палате РФ после проверки деятельности федеральной службы, говорится в опубликованном 28 декабря сообщении надзорного ведомства.

Проверка Счетной палаты касалась периода с 2016 по 2018 годы. За это время Росалкогольрегулирование получило 5,8 млрд рублей бюджетных средств, которые в основном пошли на содержание центрального аппарата и территориальных органов, а также закупки для госнужд — почти 45% и 55% соответственно.

Отмечено, что в рамках борьбы с нелегальной продукцией госслужба заключила 18 договоров с организацией «Росспиртпром», при этом конкурс проводился в требованиями, практически исключавшими участие других организаций.

СП отметила недостаточный контроль за исполнением «Росспиртпромом» оговоренных обязательств. Так, организация не всегда соблюдала сроки выполения заявок и другие требования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анализ Счетной палаты показал, что проблемы в финансировании российских вузов могут привести к снижению качества высшего образования. Так, основную часть средств вузы направляют на текущие расходы, ежегодно уменьшая затраты на развитие и модернизацию материально-технической базы.

Читайте также: Проблемы с финансированием вузов снижают качество образования — СП РФ