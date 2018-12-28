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С 1 января 2019 года в столице Карачаево-Черкесии повысится плата за проезд

Экономика

Жители республики будут платить 17 рублей за поездку

Черкесск, 28 декабря 2018, 12:43 — REGNUM  Подорожание проезда в общественном транспорте ждет жителей столицы Карачаево-Черкесии 1 января 2019 года. Об этом сообщили в отделе по регулированию тарифов, цен и надбавок мэрии города. Увеличение стоимости проезда составит 13% или два рубля. Таким образом, за одну поездку придется платить теперь 17 рублей.

«Действующий тариф уже давно не обеспечивал текущих затрат, которые несут транспортные предприятия, покрывая всего лишь около 80% себестоимости», — приводит РИА Карачаево-Черкесия объяснение причин подорожания проезда, которое дала начальник отдела по регулированию тарифов, цен и надбавок мэрии Черкесска Елена Долбыш.

Как объяснили в мэрии, рост тарифов на проезд во всех видах общественного транспорта, включая троллейбусы и автобусы, обусловлен ростом цен на топливо и электроэнергию.

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Напомним, последний раз плата за проезд в общественном транспорте города Черкесска была увеличена 17 мая 2017 года. Тогда повышение составило 7%.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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