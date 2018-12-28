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АФК «Система» и ВТБ планируют создать фармацевтический холдинг

Экономика

Базой для холдинга послужат OBL Pharm и входящая в группу АФК компания «Биннофарм»

Москва, 28 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Пакет акций фармпредприятия «Оболенское» (OBL Pharm) приобрели АФК «Система» и ВТБ у компании Alvansa Ltd. В сделке также участвует менеджмент OBL Pharm, сообщает пресс-служба финансовой корпорации.

Консорциум приобрел 95,14% акций OBL Pharm, при этом общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей. Сделка направлена на создание ведущего в России фармацевтического холдинга.

Базой для холдинга послужат OBL Pharm и входящая в группу АФК компания «Биннофарм». Объединенная компания станет одной из десяти крупнейших отечественных фармкомпаний в коммерческом сегменте.

«Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов», — уточняет АФК.

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