Узбекистан за 11 месяц 2018 года посетили 4,9 млн иностранных граждан

Ташкент, , 12:26 — REGNUM За 11 месяцев текущего года Узбекистан посетили 4,9 миллиона иностранных граждан, что на 94% больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года (2,5 миллионов), заявил первый замглавы МИД республики Ильхом Неъматов.

«Если в 2017 году экспорт туристских услуг составил 546,9 миллиона долларов, то только за 10 месяцев 2018 года он вырос до 875,6 миллиона долларов», отметил он.

Неъматов напомнил, что в 2018 году в целях наращивания туристического потока был введен безвизовый режим для граждан 9 стран, в том числе Израиля, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Турции, Республики Корея, Японии, Таджикистана и Франции.

«На сегодняшний день общее количество стран, граждане которых могут посетить Узбекистан без получения въездной визы, составляет 18», указал чиновник.

Он также отметил. что в 2018 году МИД и загранучреждениями осуществлена последовательная работа, направленная на увеличение турпотока в страну.

«За прошлый год загранучреждениями проведено свыше 250 презентаций турпотенциала Узбекистана. Дипмиссии принимали участие в более чем 50 проводимых за рубежом туристических выставках. Организована публикация в иностранных печатных и электронных СМИ, а также демонстрация по зарубежным телеканалам порядка 1,2 тысяч материалов о турпотенциале Узбекистана», подчеркнул Неъматов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее с приходом https://regnum.ru/news/2386556.htmlк руководству республикой нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, туризм объявлен стратегической отраслью экономики.