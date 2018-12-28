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Узбекистан за 11 месяц 2018 года посетили 4,9 млн иностранных граждан

Экономика

Экспорт туристских услуг только за 10 месяцев 2018 года он вырос до 875,6 миллиона долларов

Ташкент, 28 декабря 2018, 12:26 — REGNUM  За 11 месяцев текущего года Узбекистан посетили 4,9 миллиона иностранных граждан, что на 94% больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года (2,5 миллионов), заявил первый замглавы МИД республики Ильхом Неъматов.

«Если в 2017 году экспорт туристских услуг составил 546,9 миллиона долларов, то только за 10 месяцев 2018 года он вырос до 875,6 миллиона долларов», отметил он.

Неъматов напомнил, что в 2018 году в целях наращивания туристического потока был введен безвизовый режим для граждан 9 стран, в том числе Израиля, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Турции, Республики Корея, Японии, Таджикистана и Франции.

«На сегодняшний день общее количество стран, граждане которых могут посетить Узбекистан без получения въездной визы, составляет 18», указал чиновник.

Он также отметил. что в 2018 году МИД и загранучреждениями осуществлена последовательная работа, направленная на увеличение турпотока в страну.

«За прошлый год загранучреждениями проведено свыше 250 презентаций турпотенциала Узбекистана. Дипмиссии принимали участие в более чем 50 проводимых за рубежом туристических выставках. Организована публикация в иностранных печатных и электронных СМИ, а также демонстрация по зарубежным телеканалам порядка 1,2 тысяч материалов о турпотенциале Узбекистана», подчеркнул Неъматов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее с приходом https://regnum.ru/news/2386556.htmlк руководству республикой нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, туризм объявлен стратегической отраслью экономики.

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Туризм
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