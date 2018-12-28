ЦБ не исключил роста инфляции до 5,5% в начале 2019 года

Москва, , 12:22 — REGNUM Жители России в целом оправданно ожидают роста инфляции. В начале 2019 года инфляция может составить 5,5%, говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что в декабря инфляционные ожидания населения на предстоящий год увеличились на 0,4 процентных пункта — до 10,2%. Повлияло на это в том числе повышение НДС с 18% до 20%.

Регулятор прогнозирует замедление темпов инфляции во второй половине 2019 года и возвращение к 4% в первые шесть месяцев 2020 года. В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий, пояснили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ увеличил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, доведя значение до 7,75% годовых. При этом регулятор объявил о возобновлении резервных закупок валюты с 15 января 2019 года.

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