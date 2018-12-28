Через Казахстан в Германию отправили первый поезд с японскими грузами

Астана, , 12:22 — REGNUM Казахстанская компания KTZ Express отправила первый международный контейнерный поезд с грузами японской компании Nippon Express через территорию Казахстана, сообщили 28 декабря в пресс-службе национальной копании «Казахстанские железные дороги».

Поезд в составе 41-го контейнера отправился из китайского города Сиань до города Дуйсбург в Германии. Состав преодолеет более 10 тыс. км. В 2019 году маршрут Сиань — Дуйбург планируется перевести на регулярную еженедельную основу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года объем контейнерных перевозок через Казахстан вырос на 49%, до 411,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Читайте ранее в этом сюжете: Объем контейнерных перевозок через Казахстан вырос на 49%