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Через Казахстан в Германию отправили первый поезд с японскими грузами

Экономика

Состав преодолеет более 10 тыс. км

Астана, 28 декабря 2018, 12:22 — REGNUM  Казахстанская компания KTZ Express отправила первый международный контейнерный поезд с грузами японской компании Nippon Express через территорию Казахстана, сообщили 28 декабря в пресс-службе национальной копании «Казахстанские железные дороги».

Поезд в составе 41-го контейнера отправился из китайского города Сиань до города Дуйсбург в Германии. Состав преодолеет более 10 тыс. км. В 2019 году маршрут Сиань — Дуйбург планируется перевести на регулярную еженедельную основу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года объем контейнерных перевозок через Казахстан вырос на 49%, до 411,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Читайте ранее в этом сюжете: Объем контейнерных перевозок через Казахстан вырос на 49%

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Железнодорожные перевозки
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