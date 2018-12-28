TENEX подвел предварительные итоги 2018 года

Москва, , 12:20 — REGNUM «Техснабэкспорт», дочерняя структура Росатома, его внешнеторговое топливное подразделение, поставляющее на мировой рынок обогащенного урана и ядерного топлива под торговой маркой Tenex, подвело предварительные итоги 2018 года.

Осуществлено свыше 70 экспортных поставок обогащенной урановой продукции и порядка 20 продаж природного урана клиентам из 11 стран, объем продаж в денежном выражении составил порядка 1,7 млрд долларов США. В партнерстве с НИИ НПО (научно-производственное объединение) «Луч» успешно завершена реализация проекта переработки урановых композиций различной формы и обогащения компании Orano (ранее AREVA), во Францию поставлен конечный продукт переработки в виде металлического урана обогащением 19,75% предназначенный для топливных сборок для исследовательских реакторов. Этот технически сложный проект является новым направлением бизнеса АО «Техснабэкспорт» он стал практической базой для долгосрочного сотрудничества Росатома с компанией Orano по этому направлению деятельности.

В сентябре 2018 года «Техснабэкспорт» заключил контракт с МАГАТЭ на оказание полного комплекса логистических услуг по транзиту низкообогащенного урана по территории России для создаваемого на территории Ульбинского металлургического завода в Республике Казахстан Банка НОУ.

Кроме того, осуществлялись подготовительные работы в рамках долгосрочного контракта с компанией AKKUYU NUKLEER A.Ş. (Турция) по обеспечению безопасного обращения с ОЯТ (отработанное ядерное топливо) АЭС «Аккую», заключен Меморандум о взаимопонимании с компанией IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. (Испания). В консорциуме с ФГУП РосРАО по заказам Исследовательского института Митсубиши (Mitsubishi Research Institute) выполнялись проекты по разработке нейтронного детектора и анализу изменения свойств кориума в процессе старения в целях использования при ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи».

Суммарный объем портфеля долгосрочных заказов «Техснабэкпорта» по итогам 2018 года вырос до 17,4 млрд долларов США. В наступающем году компания рассчитывает на продолжение роста заказов, на расширение количества заказчиков и на продолжение сотрудничества с международными организациями.

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