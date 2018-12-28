Цены на нефть стремятся к $60

Москва, , 12:19 — REGNUM Нефть марки Brent за последние сутки показала рекордный рост, который составил практически 11%, нефтяные котировки подскочили от уровня $50 до $55 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущиий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

По большому счёту объективных причин, по которым нефть в течение недели сначала упала на 4%, а потом сразу выросла на 11%, нет, здесь, очевидно, играет роль спекулятивная составляющая процесса.

«Сегодня, 28 декабря, в США выходит статистика по запасам коммерческой нефти США. Прогнозируется снижение запасов, поэтому нефть марки WTI, скорее всего, достигнет уровня $50 за баррель, а Brent — $60 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Рынок нефти переключился в режим «качели»