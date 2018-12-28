Рубль немного подрос к доллару, но опустился к евро

Москва, , 12:07 — REGNUM Валютные торги 28 декабря на Московской бирже начались небольшим ослаблением американского доллара по отношению к рублю. Курс евро, напротив, подрос, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «на завтра» составил на 10:00 мск 69,54 рубля, потеря составила 2 копейки. Европейская валюта подорожала на 12 копеек — до 79,66 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 37 декабря рубль попытался вырасти к доллару и евро, но в течение дня стало ясно, что попытка тщетна. К вечеру рубль подешевел на 0,7% по отношению к доллару и потерял 1,44% по отношению к евро.

Рубль ослабила падающая нефть. К вечеру цена нефти марки Brent скоратилась на 3% — до $53,8 за баррель.

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