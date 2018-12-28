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«АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей до 9 января

Экономика

Простой также устанавливается с 26 по 31 декабря для персонала автозавода

Москва, 28 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  ПАО «АвтоВАЗ» остановило все три линии конвейера в преддверии новогодних праздников, заявил представитель независимого профсоюза работников завода «Единство» Леонид Емшанов.

Отмечается, что простой также устанавливается с 26 по 31 декабря для персонала автозавода, кроме сотрудников, которые задействованы в плановых работах по ремонту и обслуживанию оборудования и те, кто отправлен на обучение. Производство планируется возобновить 9 января, передает Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов. В настоящее время LADA выпускает пять моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4×4.

Кроме того, с целью укрепления технического потенциала предприятие приняло на работу около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов.

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