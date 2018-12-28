США готовятся к освоению нефтегазовых ресурсов побережья Аляски

ш. Аляска, США, , 12:01 — REGNUM 27 октября министерство внутренних дел США, отвечающее, в числе прочего, и за обращение с природными ресурсами, заявило, что в скором времени запустить программу лицензирования для Прибрежной равнины Арктического национального заповедника дикой природы на Аляске.

Прибрежная равнина расположена в северо-западной части Аляски, неподалеку от границы с Канадой. Согласно обзору Геологической службы США за 2005 год, в Районе 1002 содержится около 10,4 млрд баррелей нефти. Недавний отчет Управления энергетической информации США, в котором анализируется потенциальное воздействие разработки природного газа и нефти на Прибрежную равнину, продемонстрировал, что расширение доступа к энергетическим ресурсам Аляски в этой области поможет обеспечить энергетическую безопасность страны. На пике добычи здесь может производиться до 1,45 млн баррелей в день, потенциально это может принести от 150 до 296 млрд долларов прибыли государственного бюджета США и обеспечит создание десятков тысяч новых рабочих мест.

В этой связи American Petroleum Institute (API) также выступил с заявлением: «Доступ к арктическому региону отвечает интересам нашей национальной безопасности, и другие страны, такие как Россия, Канада и Норвегия, уже активно исследуют этот район».

США готовы включиться в разработку своей части Арктики, понимая, что традиционные способы добычи нефтеуглеродов значительно более стабильны и предсказуемы, чем разработки сланцевых месторождений. Но при этом специалисты API вполне здраво оценивают возможности своей страны: «С учетом того, что на лицензирование участков недр, разведку, а затем на обустройство скважин и развитие необходимой инфраструктуры в арктических условиях потребуется достаточно много времени, непосредственно добыча нефти и газа на Прибрежной равнине начнется, скорее всего, не ранее 2031 года.» О том, что в США нет современных ледоколов и технологий их строительства, представитель API предпочел не упоминать.