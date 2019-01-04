В Госдуме планируют расширить для граждан инвестиционные инструменты

Москва, , 03:30 — REGNUM Депутаты Госдумы в 2019 году планируют продолжить работу по развитию отечественного финрынка. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовом рынку Антон Гетта («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, отметил он, состояние финансового рынка напрямую влияет на устойчивость РФ к внешнему воздействию.

«Оздоровление экономики должно обеспечить снижение ставок по кредитам и ипотеке. При этом нам нужно развивать доступные гражданам инвестиционные инструменты, которые обеспечат им доход выше инфляции, а предприятия получат средства для развития и будут меньше зависеть от заграничных источников финансирования», — отметил Гетта.

При этом особое внимание в этом вопросе нужно уделить развитию цифровой экономики, уверен он. Так, ранее депутаты уже приняли в первом чтении законопроекты о цифровой экономике и цифровых финансовых активах. В 2019 году они планируют продолжить работу над инициативами.

«Кроме того, в рамках развития российского финрынка мы приняли законопроекты об упрощенной эмиссии, расширили возможности для упрощенной идентификации в рамках 115-ФЗ, обсудили меры по развитию краудфандинга, упростили аудит отчетности для банков с базовой лицензией (в основном это региональные банки), что, в свою очередь, должно способствовать их развитию и конкурентоспособности», — подчеркнул Гетта.

По его словам, эти инициативы лягут в основу работы комитета и депутатов в 2019 году.