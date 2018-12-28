Бюджет Ингушетии на 2019: дефицит составит почти 334 млн рублей

Магас, , 11:54 — REGNUM В Ингушетии принят в окончательном чтении закон о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе парламента Ингушетии, бюджет получился, как и предыдущие годы, социально ориентированным.

Наиболее значительную его часть заняли расходы на образование — почти 34%. На социальную политику будет направлено 28,7%, на экономику — 13%. И лишь 3,2% всех доходов будет потрачено на здравоохранение.

Что касается основных параметров бюджета, то они таковы: общий объем доходов запланирован в размере почти 22,125 млрд рублей, расходы предусмотрены в сумме 22,459 млрд рублей. При этом дефицит бюджета составит 333,862 млн рублей.

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Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом доходы республиканского бюджета увеличились почти на три млрд рублей.