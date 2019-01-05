Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

Москва, , 02:39 — REGNUM Наступивший 2019 год будет намного сложнее для экономики РФ, чем 2018 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

Так, по его словам, ушедший год оказался для РФ достаточно спокойным, хоть и отчасти негативным.

«В мире не случилось глобальной войны или кризиса, однако это не означает, что что-то близкое не ждет нас впереди. Торговые войны стали частью реальности, а подъем ставки ФРС США вряд ли позитивен для глобальной экономики. От глобального конфликта мир удерживает только наличие у ключевых игроков ядерного оружия», — считает Разуваев.

Между тем, у граждан РФ не должно быть иллюзий, уверен он, так как наступающий год будет очень непростым.

«2019 год должен быть намного сложней, чем 2018. Россия и мир совершат прыжок над пропастью. Кризис, сопоставимый с 2008 годом, по-прежнему угрожает мировой финансовой системе. Мы считаем, что «пузырь» на американском рынке акций лопнет, а мир ждет рецессия. Нефть, валюты, акции развивающихся рынков окажутся под давлением. По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон. При этом, коллективный Запад потеряет контрольный пакет акций в глобальной экономике. Новым глобальным лидером станет Китай», — предполагает Разуваев.