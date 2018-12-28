В Эфиопии строится крупнейшая электростанция мощностью 2000 мегаватт

Аддис-Абеба, , 21:56 — REGNUM Эфиопская электроэнергетическая компания (ЭЭК) реализует масштабный проект строительства электротрансформаторной станции Sodo. Проект оценивается 212 млн долларов: эти средства выделены Африканским банком развития. После завершения планируется передача и продажа электроэнергии в Кению и другие соседние страны. В настоящее время 75% строительных работ уже завершены. Руководство ЭЭК также заявило, что электротрансформаторная станция Sodo является инновационным проектом мощностью 2000 мегаватт. Об этом сообщил 27 декабря эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Herald.

В настоящее время ведутся работы по сборке фильтра, конденсатора и резистора переменного тока. ЭЭК, являясь заказчиком проекта, подтвердила, что работы по заливке фундамента также завершены и ожидается начало кровельных работ. Все работы планируется завершить к июлю 2019 года.

Многие страны Восточной Африки проявляют интерес к установлению двусторонних отношений и достижению соглашений по импорту электроэнергии из Эфиопии. В последнее время Эфиопия устанавливает двусторонние отношения для совместной работы в энергетическом секторе с такими странами, как Сомали, Кения, Танзания и Южный Судан.