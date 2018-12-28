Красноярские власти, профсоюзы и работодатели договорились о сотрудничестве

Красноярск, , 11:36 — REGNUM Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений подписали сегодня, 28 декабря, администрация Красноярска, Федерация профсоюзов Красноярского края и краевые объединения работодателей. Как сообщает пресс-служба городской администрации Красноярска, такое соглашение подписывается в девятый раз, положения документа будут действительны в период 2019 — 2021 годов. Главная задача — соблюсти баланс интересов работодателей, работников и власти на ближайшие три года. Документ подписали мэр Красноярска Сергей Еремин, председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК) Петр Гаврилов и президент Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края Ринат Галеев.

Отмечая важность соглашения, стороны пришли к единому мнению о том, что подобная многолетняя практика свидетельствует о четко выработанной политике в интересах каждого подписанта и об укреплении в Красноярске механизмов регулирования трудовых отношений. Стороны также отметили, что подписание такого рода документа стало результатом сложной и кропотливой работы и власти, и работодателей, и профсоюзов.

На сегодня Федерация профсоюзов Красноярского края объединяет более 268 тысяч человек, на территории края работает 2821 первичная профсоюзная организация.

«Документ, который мы сегодня подписали, — основополагающий. Это фундамент социального партнёрства города, профсоюзов и работодателей. Он обеспечивает баланс интересов работников и работодателей на ближайшие три года. Это наша основа для трехстороннего конструктивного взаимодействия. Документ направлен на обеспечение стабильных отношений между работником и работодателем — это комплекс мер, обеспечивающих право работника на достойный труд, рост реальной заработной платы», — подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

«Профсоюзы заинтересованы в заключении таких соглашений, чтобы иметь механизмы взаимодействия с работодателями и властью. Все три стороны должны объединить усилия в достижении намеченных целей. Кроме того, все должны быть заинтересованы в том, чтобы работали и развивались первичные производства: это зарплата людям и поступления в бюджеты. Мудрые руководители не боятся профсоюзов, они выстраивают с ними диалог», — отметил председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов.

Члены профсоюзов работают на частных и государственных предприятиях, заняты во всех отраслях и профессиях. Самая крупная красноярская организация профсоюзов — у работников народного образования и науки РФ, она насчитывает 81 562 человек.

Председатель СППКК Пётр Гаврилов отметил: «Наш союз поддерживает данное соглашение и считает его крайне важным. Создание комфортной среды является безусловным условием для развития бизнеса, всех предприятий региона. Важен баланс интересов, ведь без поддержки профсоюзных организаций, без поддержки власти на местах трудно развивать бизнес».

Отметим, что такие соглашения на уровне федерации заключаются ежегодно, начиная с 1992 года. Подобные документы подписываются в трехстороннем порядке между правительством РФ, общероссийскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, а затем оформляются отраслевые и региональные соглашения. Они являются важными правовыми актами, регулирующими социально-трудовые отношения соответственно на федеральном, отраслевом и региональном уровнях.