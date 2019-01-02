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Блокировать сайты интернет-мошенников будет Центробанк

Экономика

Госдума намерена в 2019 году защитить граждан от онлайн-мошенников

Москва, 2 января 2019, 01:28 — REGNUM  Депутаты Госдумы в весеннюю сессию 2019 года планируют принять в первом чтении законопроект, которые позволит блокировать мошеннические сайты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта («Единая Россия»).

Речь идет о защите граждан от мошенников, которые, пользуясь современными технологиями, воруют у граждан деньги.

«Мы наметили принятие в первом чтении поправки, позволяющие на основании решения Центробанка блокировать сайты, которые используют мошенники», — отметил Неверов.

По его словам, речь идет о законопроекте, который ранее внесли на рассмотрение депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Работа над ним также станет приоритетной для комитета Госдумы по финрынку, сообщил в свою очередь Гетта.

«К сожалению, объем мошеннических действий растет, законодательство необходимо адаптировать к новым вызовам», — отметил Гетта.

По его словам, сегодня банки уже получили возможность блокировать подозрительные транзакции, но работа должна быть продолжена.

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