Блокировать сайты интернет-мошенников будет Центробанк

Москва, , 01:28 — REGNUM Депутаты Госдумы в весеннюю сессию 2019 года планируют принять в первом чтении законопроект, которые позволит блокировать мошеннические сайты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта («Единая Россия»).

Речь идет о защите граждан от мошенников, которые, пользуясь современными технологиями, воруют у граждан деньги.

«Мы наметили принятие в первом чтении поправки, позволяющие на основании решения Центробанка блокировать сайты, которые используют мошенники», — отметил Неверов.

По его словам, речь идет о законопроекте, который ранее внесли на рассмотрение депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Работа над ним также станет приоритетной для комитета Госдумы по финрынку, сообщил в свою очередь Гетта.

«К сожалению, объем мошеннических действий растет, законодательство необходимо адаптировать к новым вызовам», — отметил Гетта.

По его словам, сегодня банки уже получили возможность блокировать подозрительные транзакции, но работа должна быть продолжена.