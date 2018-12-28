Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Москва, , 11:29 — REGNUM Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Предусмотрено поэтапное ограничение общего размера процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не более года. Так, после января 2020 года максимальная сумма долга не сможет более чем в 1,5 раза превысить первоначальный заём.

Процентная ставка по потребительским кредитам после вступления закона в силу будет ограничена 1,5 процента в день, с июля 2019 года — одним процентом. Также ограничена полная стоимость кредита.

Взыскание долгов по займам, выданным «черными кредиторами», запрещено. Такое право оставлено за юридическими лицами, компетентными в сфере кредитования, и физическими лицами, которые указаны заемщиком.

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