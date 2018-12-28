ООН: Эфиопия сможет поддерживать высокие темпы роста благодаря реформам

Аддис-Абеба, , 12:27 — REGNUM Руководитель отдела политических консультаций Программы развития ООН (ПРООН) в Эфиопии Джеймс Вакиага заявил, что нынешние реформы в Эфиопии позволят стране поддерживать высокие темпы своего десятилетнего экономического роста. Г-н Вакиага добавил, что считает реформу позитивным шагом с точки зрения быстрого и поэтапного решения проблемы экономической отсталости Эфиопии благодаря эффективным экономическим преобразованиям. Об этом сообщил 27 декабря эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Директор отделения ПРООН по Эфиопии Луиза Чемберлен, ссылаясь на доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала за 2018 год, заявила, что Эфиопия может извлечь огромную выгоду из индустриализации, которая ведет к улучшению индекса развития человеческого потенциала. С этой целью необходимо разработать политику, которая бы обеспечивала благоприятные преобразования на рынке труда для женщин, создавать хорошие рабочие места и ограничивать негативные воздействия от работы предприятий на окружающую среду.

Г-жа Чемберлен указала также на важность улучшения систем образования и здравоохранения, чтобы они обеспечивали создание высокопроизводительной рабочей силы, что, в свою очередь, приведет к более объемной и эффективной индустриализации. Директор предложила рассмотреть подходы, которые помогут предприятиям формировать больше добавленной стоимости на каждом этапе процесса производства, а также укрепить и расширить цепочки образования конечной стоимости продукта таким образом, чтобы в процесс производства были вовлечены все регионы Эфиопии.

Г-жа Чемберлен также отметила важность создания четкой, согласованной политики и целенаправленного внедрения инвестиций. «Если Эфиопия сможет реализовать все наши рекомендации, я думаю, что через 5−10 лет мы увидим богатые плоды успешного завершения процесса индустриализации в стране», — заключила директор.