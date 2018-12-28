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Группа «Русагро» завершила уборочную кампанию

Экономика

Валовый сбор продукции составил 4931 тыс. тонн

Москва, 28 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  Предприятия группы «Русагро» в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Приморском крае завершили уборку посевов, показав сопоставимый с прошлогодним уровень валового сбора продукции, сообщает 28 декабря пресс-служба компании.

«Валовой сбор в 2018 году практически не изменился по сравнению с результатами прошлого года и составил 4 931 тыс. тонн (+0,1%). Урожайность сократилась на 6%, что было компенсировано ростом площади посевов на 31 тыс. га (+6%)», — говорится в сообщении.

По итогам года «Русагро» получила следующий результат:

2018 год

Культура

Площадь,

тыс. га

Урожайность, тонн/га

(зач. вес)

Валовой сбор,

тыс. тонн

(зач. вес)

Сахарная свекла

89

39,1

3 489

Пшеница

167

4,0

672

Ячмень

57

3,5

202

Соя

145

1,8

265

Кукуруза

28

6,2

172

Подсолнечник

23

2,6

61

Прочие*

23

3,0

71

Итого

533

9,3

4 931

*вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры

2018 год vs. 2017 год

Культура

Площадь,

тыс. га

Урожайность, тонн/га

(зач. вес)

Валовой сбор, тыс. тонн

(зач. вес)

Сахарная свекла

96%

103%

99%

Пшеница

113%

81%

92%

Ячмень

78%

87%

68%

Соя

112%

129%

144%

Кукуруза

114%

124%

141%

Подсолнечник

113%

133%

150%

Прочие*

176%

90%

159%

Итого

106%

94%

100%

*вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры

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Сельское хозяйство
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