Группа «Русагро» завершила уборочную кампанию

Москва, 28 декабря 2018, 11:28 — REGNUM Предприятия группы «Русагро» в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Приморском крае завершили уборку посевов, показав сопоставимый с прошлогодним уровень валового сбора продукции, сообщает 28 декабря пресс-служба компании.
«Валовой сбор в 2018 году практически не изменился по сравнению с результатами прошлого года и составил 4 931 тыс. тонн (+0,1%). Урожайность сократилась на 6%, что было компенсировано ростом площади посевов на 31 тыс. га (+6%)», — говорится в сообщении.
По итогам года «Русагро» получила следующий результат:
2018 год
Культура
Площадь,
тыс. га
Урожайность, тонн/га
(зач. вес)
Валовой сбор,
тыс. тонн
(зач. вес)
Сахарная свекла
89
39,1
3 489
Пшеница
167
4,0
672
Ячмень
57
3,5
202
Соя
145
1,8
265
Кукуруза
28
6,2
172
Подсолнечник
23
2,6
61
Прочие*
23
3,0
71
Итого
533
9,3
4 931
*вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры
2018 год vs. 2017 год
Культура
Площадь,
тыс. га
Урожайность, тонн/га
(зач. вес)
Валовой сбор, тыс. тонн
(зач. вес)
Сахарная свекла
96%
103%
99%
Пшеница
113%
81%
92%
Ячмень
78%
87%
68%
Соя
112%
129%
144%
Кукуруза
114%
124%
141%
Подсолнечник
113%
133%
150%
Прочие*
176%
90%
159%
Итого
106%
94%
100%
*вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры
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