Группа «Русагро» завершила уборочную кампанию

Москва, , 11:28 — REGNUM Предприятия группы «Русагро» в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Приморском крае завершили уборку посевов, показав сопоставимый с прошлогодним уровень валового сбора продукции, сообщает 28 декабря пресс-служба компании.

«Валовой сбор в 2018 году практически не изменился по сравнению с результатами прошлого года и составил 4 931 тыс. тонн (+0,1%). Урожайность сократилась на 6%, что было компенсировано ростом площади посевов на 31 тыс. га (+6%)», — говорится в сообщении.

По итогам года «Русагро» получила следующий результат:

2018 год Культура Площадь, тыс. га Урожайность, тонн/га (зач. вес) Валовой сбор, тыс. тонн (зач. вес) Сахарная свекла 89 39,1 3 489 Пшеница 167 4,0 672 Ячмень 57 3,5 202 Соя 145 1,8 265 Кукуруза 28 6,2 172 Подсолнечник 23 2,6 61 Прочие* 23 3,0 71 Итого 533 9,3 4 931 *вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры

2018 год vs. 2017 год Культура Площадь, тыс. га Урожайность, тонн/га (зач. вес) Валовой сбор, тыс. тонн (зач. вес) Сахарная свекла 96% 103% 99% Пшеница 113% 81% 92% Ячмень 78% 87% 68% Соя 112% 129% 144% Кукуруза 114% 124% 141% Подсолнечник 113% 133% 150% Прочие* 176% 90% 159% Итого 106% 94% 100% *вкл.: горох, горчица, люпин, гречиха, кормовые культуры

Читайте также: «Русагро» приобрела 80% долга группы «Солнечные продукты»