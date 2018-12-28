Россия завершает 2018 год неоднозначно — мнение

Москва, , 11:28 — REGNUM Россия завершает 2018 год крайне неоднозначно, и на эту неоднозначность влияют как внутренние, так и внешние факторы. Страна за истекший год накопила ещё одну порцию как внутренних, так и внешних вызовов, которые придётся взять с собой в будущее. Правда, есть и некоторая часть призрачного позитива: Россия снова стремится укрепить свои позиции на мировой международной арене, что, конечно, не может не радовать, но вопрос стоимости этого мероприятия вызывает некоторую тревогу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Позитивные результаты

Самым главным достижением в 2018 году можно считать дальнейшие попытки расширения геополитического влияния России на всём пространстве актуальной карты политического мира. Вопросы национальной безопасности и влияния — это коренные вопросы для любого государства, и они у нашей страны на первом месте и в первой строчке повестки дня. Беспокоят в текущем формате именно тыловые части. Лозунг, брошенный в массы: «Всё для фронта, всё для победы», может сыграть злую шутку.

В прошедшем году были явные успехи — в стране с огромным успехом для любителей спорта со всего мира прошел очередной чемпионат мира по футболу, что вызвало бурю эмоций у болельщиков и явило всему миру гостеприимную, миролюбивую и современную Россию, которой мы можем поистине гордиться.

А какие минусы?

Основным минусом в 2018 году, как и в 2017 году, является низкая производительность труда, слабые темпы роста экономики, внешнеполитическое противостояние на мировой арене не только в политической плоскости, но и, что главное, — в экономической плоскости, крупнейшим игрокам мировой экономики.

Многие из политических и экономических оппонентов России совершенно не стремятся к диалогу, что неудивительно; удручает другое: явное укрепление страны не по вкусу многим нашим соседям, и это несёт нераскрытый конструктивный потенциал к новым очагам напряжения и впоследствии может привести к новым вызовам и кризисам.

Одно из негативных событий в уходящем году — пенсионная реформа. Многие российские граждане оказались не готовы к решению правительства РФ о повышении пенсионного возраста.

Чего удалось добиться и к чему стремиться

В целом уходящий год оказался годом реализации негативных прогнозов — ожидался рост курса американского доллара США по отношению к российской национальной валюте, и по итогам года это и происходит, экономика России как топталась на месте, так и продолжает там оставаться. И не надо уповать на тот факт, что в стране есть профицитный бюджет: впервые за несколько лет власти смогли свести дебет с кредитом, но это, скорее всего, ненадолго, судя по происходящему в мире. Наверное, это и есть самый большой успех правительства и президента в текущих условиях.

Но в целом в России общая картина так и остаётся отличной от той, к которой привыкли «слуги народа» и политическая элита. Правда, с какой стати они оказались политической элитой — это уже вопрос отдельного эссе.

Планы на 2019 год

Перспективы России на 2019 год пока остаются крайне туманными и тревожными. Кардинального изменения в жизни рядовых и среднестатистических российских граждан в лучшую сторону ждать не стоит. Тут можно процитировать бывшего премьер министра РФ Виктора Черномырдина и его крылатую фразу: «Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче». Но, конечно, всем российским гражданам хочется верить в лучшее.

Мировой кризис. Ждать?

Думая о мире, всегда лучше готовиться к войне. Вызовов в современном мире очень много. В новом, 2019, году не исключены новые катаклизмы, будет очень хорошо, если этого не произойдет.

«С учётом того факта, что все страны в мире в какой-то момент должны будут прийти к общему знаменателю и консенсусу, то есть шансы на улучшение, но эти мечты пока далеки от сегодняшнего дня. В любом случае необходимо жить и верить в чудеса, тем более перед Новым годом и Рождеством Христовым, а ещё лучше — жить, стремясь реализовать свои самые лучшие и заветные мечты», — высказал свое мнение эксперт.

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