ЦБ призвали не покрывать ошибки правительства РФ

Москва, , 02:34 — REGNUM В Госдуме предостерегли ЦБ от дальнейшего повышения ключевой ставки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Повышая ключевую ставку, ЦБ покрывает ошибочное решение о повышении НДС, считает депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

«НДС ни в коем случае нельзя было повышать, это очевидно ошибочное решение. И теперь ЦБ, покрывая последствия этого ошибочного решения правительства, вынужден повышать процентные ставки», — сказал Гартунг.

Он призвал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину не идти на поводу у правительства и не повышать ставки.

«Потому что повышение процентной ставки ведёт к удорожанию стоимости кредитных ресурсов для реального сектора экономики. Тем самым вы ещё больше загоняете в долговую яму реальный сектор экономики, тормозите экономический рост. Правительство ошиблось, повысив НДС, ударило по экономическому росту, вы же, реагируя на эту ошибку, ещё больше его добиваете», — рассуждает парламентарий.