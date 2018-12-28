Всемирный Банк будет способствовать развитию малого бизнеса в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 12:00 — REGNUM Министр по инновациям и технологиям Эфиопии Гетахун Мекурия на встрече с главой Международной финансовой корпорации Всемирного Банка (МФК) Филиппом Ле Уэру подписал соглашение о получении регулярной финансовой помощи эфиопскими предприятиям малого и среднего бизнеса со стороны МФК. Министр сообщил, что соглашение направлено на содействие частному сектору путем предоставления кредитов для малых и средних предприятий. Это соглашение является частью общей политики Всемирного Банка по содействию частному сектору. Об этом сообщило 27 декабря эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Министр Мекурия отметил, что оснащение малых и средних предприятий технологиями, решение их финансовых проблем и создание огромного числа рабочих мест являются одними из основных пунктов соглашения. Г-н Мекурия подчеркнул, что соглашение позволит сократить бюрократию, с которой предприятия сталкивались в прошлом при получении кредита на средства производства.

Генеральный директор МФК Филипп Ле Уэру, со своей стороны, заявил, что цель соглашения заключается в том, чтобы предоставить своевременный доступ к финансовым услугам, что должно повысить роль частного сектора в развитии национальной экономики. Эфиопия также будет использовать эту возможность для эффективного удовлетворения финансовых потребностей предприятий.