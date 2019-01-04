В Госдуме видят резервы в сокращении вывоза капитала

Москва, , 04:00 — REGNUM Сокращение вывоза капитала является главным резервом для ускорения роста экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Сокращение вывоза капитала, по мнению комитета, представляет собой важный резерв для модернизации российской экономики и ускорения экономического роста», — сказал Жигарев.

Однако, рассуждает депутат, решение задачи по сокращению вывоза капитала потребует формирования благоприятных условий для использования имеющихся в стране ресурсов в инвестиционных целях, а также уменьшения профицита ликвидности в банковской системе.

«При этом в ситуации, когда избыток ликвидности у банков сочетается с низким уровнем инвестиций, всё более актуальным становится вопрос о проработке мер, стимулирующих рост инвестиционной активности и объёмов кредитования реального сектора экономики», — указал Жигарев.