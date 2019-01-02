В Госдуме видят перспективы дедолларизации экономики

Москва, , 04:31 — REGNUM В Госдуме поддерживают ЦБ в дедолларизации экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы поддерживаем усилия Банка России, направленные на дедолларизацию экономики», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта («Единая Россия»).

Он отметил, что снижение роли доллара США при экспорте товаров и услуг, а также при кредитовании и создании новых механизмов расчётов позволит ослабить влияние санкций на колебание курса рубля, деятельность российских банков и компаний.

Все то улучшит финансовую стабильность российской экономики, подчеркнул парламентарий.

«Одновременно денежно-кредитная политика (ДКП) должна способствовать развитию внутреннего финансового рынка, повышению его привлекательности и снижению долговой нагрузки на граждан, при этом не стоит забывать о необходимости повышения финансовой грамотности населения», — отметил Гетта.