В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров»

Москва, , 03:38 — REGNUM Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ).

«Мы считаем, что этим законом создаются неравные условия для отечественных товаропроизводителей, которые сегодня имеют повышенную на 2% налоговую нагрузку на НДС, растёт налог на имущество и прочее», — сказал Шурчанов.

Он напомнил, что Госдума приняла закон о международных компаниях на островах Русский и Октябрьский.

«Ну потом оказалось, что острова такого, как Октябрьский нет, канал прорывать надо было много денег, в конечном итоге просто срочно переименовали муниципальный район в остров и закон начал действовать. Речь идет о том, что были созданы внутренние офшоры с особыми условиями функционирования бюджетной, налоговой, таможенной и всех других систем», — напомнил он.

Также Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс и в законодательство о международных холдинговых компаниях, которые способствуют облегчению процедуры редомициляции (смены юрисдикции) компаний в специальных административных районах.

«Соответственно, если офшор остается за рубежом, то, безусловно, освобождается от многих налоговых и других как бы нагрузок, то есть создаются специальные преференции», — пояснил депутат.

«Налоговая база уменьшается, налоговые ставки уменьшаются, налоговые вычеты также уменьшаются, при том это касается и налогов, как НДФЛ от дивидендов, налог на прибыль, а также налог на имущество. Отчётность упрощается, регистрация ускоряется, но, в конечном итоге, вот таким образом, видимо, правительство Российской Федерации предполагает дальше развить и улучшать, поднимать экономику», — сказал он.

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